Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş stoperini Hırvatistan'da buldu. Sezon başından beri stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Hırvat ekibi Rijeka'da forma giyen 23 yaşındaki stoper Matej Mitrovic'le 3 yıllık anlaşma sağladı. Oyuncuyla anlaşmanın kesin olarak sağlandığı ve en kısa sürede sözleşme detaylarının da açıklanacağı bildirildi.



Beşiktaş, Hırvat stoperi borsaya bildirdi

Beşiktaş Futbol AŞ, Hırvat oyuncu Matej Mitrovic'in transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, "Matej Mitrovic'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı. Hırvatistan 1. Futbol Ligi'nin yenilgisiz lideri Rijeka'da stoper olarak forma giyen 23 yaşında ve 1,87 metre boyundaki futbolcu, bu sezon ligde geride kalan 20 maçın hepsinde 90 dakika görev aldı ve 1 gol kaydetti. Hırvat ekibi bu maçlarda kalesinde sadece 8 gol gördü. Mitrovic ayrıca, Hırvatistan A Milli Takımı formasını 4 kez giyerek, 1 gol attı.

Matej Mitrovic kimdir?

Beşiktaş'ın 3 yıllık anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki Hırvat Matej Mitrovic, önümüzdeki 3 yıl Beşiktaş forması giyecek. Hırvatistan'da geleceğin futbolcuları arasında gösterilen Mitrovic'in kariyerinden satırbaşlarını sizler için derledik... Futbola ülkesinin takımı Cibalia'1da başlayan 10 Kasım 1993 doğumlu Matej Mitrovic, 2013 yılında HNK Rijeka takımına transfer oldu. Stoper bölgesinde oynayan Mitrovic, Hırvatistan Milli Takım'ının bütün alt yaş kategorilerinde forma giydi. Mitrovic, 1 kez de Hırvatistan A takımı formasını giydi.

Bu sezon 25 maçta forma giyen Matej Mitrovic 2 de gol attı.