Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Emmanuel Mas ve Joao Pereira'nın ardından üçüncü transferini de gerçekleştirdi. Stoper transferinde Serdar Taşçı ile görüşmelerini bir süredir devam ettiren Trabzonspor, Spartak Moskova ve futbolcuyla anlaşmaya vardı.

Rusya Haber Ajansı'na göre (TASS) bir süredir ücret konusunda pazarlıklarını sürdüren taraflar arasında anlaşma sağlandı ve oyuncu ile el sıkışıldı. Son olarak futbolcunun yıllık ücreti konusunda anlaşma sağlanamadığı belirtilmişti.

YILLIK 2.3 MİLYON EURO

Bordo-mavili ekibin oyuncuyla sözleşme imzaladığı duyurulurken, kontrata dair detaylar da verildi. 29 yaşındaki savunmacının 3.5 yıllık kontrat ile yıllığı 2.3 milyon euroya evet dediği bildirildi.

BAYERN MÜNİH'TE OYNADI

Türk asıllı Alman futbolcu, halihazırdaki takımı Spartak Moskova'nın dışında altyapısından yetiştiği Stuttgart ve Bayern Münih gibi önde gelen Bundesliga ekiplerinde de top koşturmuştu. Taşçı, Almanya Milli Takımı formasını da 14 kez giydi.