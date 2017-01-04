Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Antalya'da düzenelnen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oynadığı mevkiden, Gaziantepspor maçındaki penaltı pozisyonuna kadar birçok konuda net konuşan Oğuzhan, transfer iddialarıyla ilgili ise bir başka takıma gitmeyi düşünmediğini söyledi.

Oğuzhan Özyakup'un açıklamaları şu şekilde:

"Göbekte daha rahatım"

Hocamız bana 10 numara pozisyonunda da görev verdiğinde elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Ama Tolgay ya da Atiba'nın yanında orta sahada, ön liberoda daha rahat hissediyorum kendimi. Bilic ve Samet hoca zamanında 10 numarada da oynadım. Elimden ne geliyorsa onu yapmak görevim benim.

2. haftadan sonra Konya maçı vardı. O hafta sakatlık yaşadım. Sezon başı kampını da çok iyi geçirmiştik ama o sakatlık dönemi beni çok zorlamıştı. Son 2-3 hafta kendimi hazır hissettim. Hala bileğimde ağrı bile vardı ama şimdi kendimi çok iyi hissediyorum.



"Sosa ve Gomez gitti ama..."

Sosa ve Mario Gomez'in kalitelerini tartışamayız. Ama Gökhan Töre ve İsmail Köybaşı'nın da katkıları vardı. Yine de baktığınızda biri en çok gol atan biri de en çok asist yapan oyuncu. Yerlerine ise kaliteli oyuncular geldi. Biz yine iyi bir takım oluşturmuş durumdayız.

"Avrupa için hedef koyamam"

Şampiyonlar Ligi'nde aslında her şey bizim elimizdeydi. Sezon başından beri maçtan maça bakıyoruz. Açıkçası ben daha İsrailli rakibimizi daha görmedim. Hiç izlemedim. Şu an önümüzde önemli bir kamp dönemi var. Lig maçlarımız var. Avrupa Ligi tabii ki de önemli ama ben burada bir hedef koymak istemiyorum. Dediğim gibi biz hep maçtan maça baktık, bundan sonra da öyle yapacağız.

"Gomez gol kralı olduğunda da penaltıları ben atıyordum"

Geçen sene Mario Gomez gol kralı oldu ama penaltıları ben atıyorudum. Sezon başı yine ben atıyordum. Ama benim sakatlığımın olduğu dönemlerde onun gole ihtiyacı olduğu için o atmaya başladı. Ama kimse o dönem bunları yazmadı. Penaltıyı kaçırdığım için tabii ki de daha fazla konuşuldu. Gol olsaydı bu kadar ilgi çekmeyecekti.

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"Şampiyonlukta rakibimiz kendimiz"

Başakşehir'in çok iyi bir takımı var. Şampiyonluğa giden takımlar da az çok belli. Biz geçen sene de aynı şeyleri yaşadık. Tabii ki şampiyon olmak istiyoruz ama bu konuda yorum yapmıyoruz. Galatasaray ve Fenerbahçe de var. Ama bizim asıl rakibimiz kendimiz.

"Hakem ve kalecilerin kaderi..."

Hakemler büyük baskı altında. Onların işi de çok zor. Onların gözlerine baktığımda baskıyı hissedebiliyorum. Biz nasıl hata yapıyorsak onlar da hata yapacak. Onların yaptığı hatalar maçın kaderini etkileyebiliyor. Kaleciler için de aynı şeyler söylenebilir. Biz oyuncular olarak saha içinde onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz.

"Transfer gibi bir düşüncem yok"

(Galatasaray ve Fenerbahçe iddialarıyla ilgili olarak) Benim Beşiktaş'tan ayrılmak gibi bir düşüncem yok. Aslında çok da konuşmak istemiyorum. Caner abi, Gökhan abi... Örnekler var. Bunlar futbolda olan şeyler ama benim asla öyle bir düşüncem yok.