Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'li dekatlet Ashton Eaton ve 2013'te evlendiği Kanadalı heptatlet Brianne Theisen Eaton, aktif spor hayatlarını noktaladıklarını açıkladı. ABD'deki Oregon Üniversitesi'nin atletizm takımında beraber spor yaptıktan sonra 2013'te evlenen Eaton çifti, "weareeaton" isimli kişisel internet sitelerinden yaptıkları açıklamada, aktif atletizm kariyerlerini sonlandırma kararı aldıklarını belirtti. İkisi de 28 yaşında olan atletlerden Ashton Eaton, "Her şeyimi dekatlona verdim. Elimden gelen her şeyi yaptım. Artık yeni şeyler yapmak için atletizmden ayrılma zamanı geldi." ifadelerine yer verdi. Brianne Theisen Eaton ise "Pist ve saha yarışmalarına karşı eskiden duyduğum tutkuya sahip değilim. Atletizm bana çok şey kazandırdı artık ama bırakma zamanı." paylaşımında bulundu.



2015'te, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından verilen "Yılın Atleti Ödülü"nü kazanarak bunu başaran ilk dekatlet olan Ashton Eaton, 2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyatları'nın yanı sıra 2013, 2015 Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya aldı.



Rio 2016'da bronz madalyanın sahibi olan Brianne Theisen Eaton, 2013 ve 2015 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalyaya uzandı.