Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de son 5 maçın 4'ünü kazanan ve şampiyonluk yarışında yeniden iddialı konuma gelen Galatasaray'da Fernando Muslera ve Cenk Gönen'den kötü haber... Son yıllarda kazanılan birçok başarıda taraflı tarafsız herkesin takdirini alan Muslera'nın el serçe parmağında çıkık, Cenk Gönen'in ise sol dizinde yırtık tespit edildi.

Parmak yerine yerleştirildi, Cenk ameliyat oldu

Muslera'nın çıkan parmağı yerine yerleştirilirken, Uruguaylı file bekçisi MR'a girecek ve test sonuçlarına göre tedavisi devam edecek. Muslera'nın ligin ikinci yarısının ilk maçı olan Konyaspor deplasmanına, sol dizindeki yırtık sebebiyle ameliyat olan Cenk Gönen'in ise yine deplasmanda oynanacak ikinci haftadaki Karabükspor maçına yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.