Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un sağ kanat oyuncusu Ömer Ali Şahiner, Trabzonspor'dan transfer teklifi aldığını doğruladı ancak şu an bu transferin gerçekleşme ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledi. Ömer Ali Şahiner, yeşil-beyazlıların Antalya'da kamp yaptığı otelde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

25 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor, Zenit ve La Liga'dan teklifler aldığı yönündeki haberlerle ilgili olarak, "La Liga'dan haberim yok. Sanırım teklifler bu dönem daha ciddi oldu. Son dönemde üst üste haberler çıktı. Böyle bir şeyin olması hem kulübümüz hem de oyuncu olarak benim adıma gurur verici. Demek ki iyi işler yapıyoruz. Eğer bir gün bu transfer olacaksa kulübüme para kazandırarak olmasını isterim." açıklamasında bulundu.

Konyaspor ile 2 yıllık daha sözleşmesi olduğunu hatırlatan Ömer Ali, Trabzonspor'dan transfer teklifi aldığını doğrularken, "Trabzonsporlu yöneticiler, kulübümle alakalı durumu halletmeden benimle görüşmeyeceklerini belirtmişler. Menajerime haber verdiler. İstediklerini açık açık ona söylediler. Bizim görüşmemize gerek kalmadan sanırım başkanlarımız görüştü ama ne yol katettiler bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Ömer Ali Şahiner, "Ligin ikinci yarısında seni Trabzonspor'da görebilir miyiz?" sorusuna ise, "Ligin ikinci yarısında yüksek olan ihtimal Konyaspor'da olmam." yanıtını verdi.

"Tek hedefim A Milli Takım"

Atiker Konyasporlu futbolcu, 16 Yaş Altı Milli Takımı'ndan itibaren milli formayı giydiğini vurgulayarak, "Tek hedefim A Milli Takım. Orada olmayı çok istiyorum. En son Ümit Milli Takım'da oynamıştım, performansımla beraber inşallah bunu da başaracağım. Bunu, A Milli Takım formasıyla taçlandırırsam çok mutlu olacağım." şeklinde konuştu.

Hızının günümüz futbolunda kendisine büyük avantaj sağladığını aktaran Ömer Ali, Aykut Kocaman'ın gelişimine yaptığı katkı ile ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Futbol olarak çok değiştiğimi düşünüyorum. Aykut hoca, hem mental hem de saha içindeki performansıma doğrudan etki edecek dokunuşlar yaptı. Diğer teknik adamlardan, onu ayıran şey kaos futbolu oynatmaması. Ligdeki takımların çoğunda bir düzensizlik var. Aykut hoca ve Abdullah hocayı ayıran onların kendilerine has sistemleri diye düşünüyorum."