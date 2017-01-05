Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hürriyet gazetesine konuşan İsmail Kartal, Gökhan Gönül'ün Beşiktaş'a gitmesine şaşırdığını söyledi.

İşte Kartal'ın sözleri:

GÖKHAN GÖNÜL CAMİASIZ KALDI

“Gökhan ile 2 yıl önce konuştum. ‘Her futbolcunun camiası olmalı’ dedim. ‘3’ün 5’in hesabını yapma’ dedim. ‘Bak Hasan Vezir nerede? Camiasız ve kayboldu gitti’ dedim. ‘Doğru söylüyorsun’ dedi. Beşiktaş’a gitmesine hayret ettim. Biraz fazla para almış olabilir. 8-9 sene burada kalmış. Kaptan olacaktı, tarihe geçecekti. Bunları elinin tersi ile itti. Aldatılmış hisseden taraftarın tepkisi doğal. Tribüne ilk çağırdıkları kişiydi.”