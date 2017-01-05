Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaraylı futbolcu Eren Derdiyok, sarı-kırmızılı takımın Antalya Belekteki kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sezonun ikinci yarısını ve şampiyonluk şanslarını değerlendiren Eren Derdiyok "Hazırlık dönemini iyi değerlendirip, ikinci yarıda çok daha iyi olacağımıza %100 eminim. Performansımızı yansıtırsak zor tutuluruz" dedi.

Eren'in açıklamaları şöyle:

"Sezona iyi başladım ama sonra düşüş oldu. Bunlar oluyor yani, futbol böyle. Kanattan geldiğimizde, ortalar yaptığımızda ben daha etkili oluyorum ama bir takım oyunumuz var. Ona adapte oluyorum."

"Çok iyi bir takımız, taraftarlarımız mükemmel. Bizi her zaman desteklediler. İyi olsun, kötü olsun, bizi yalnız bırakmadılar. Hazırlık dönemini iyi değerlendirip, ikinci yarıda çok daha iyi olacağımıza %100 eminim. Performansımızı yansıtırsak zor tutuluruz. İkinci devreye daha güçlü girmek istiyorum. Çünkü buna hem takımın, hem kulübün ihtiyacı var."

"Zor goller attım, basit goller kaçırdım. İkinci yarıda yüzde yüzümü vereceğim. Tuzlaspor maçı sıkıntılı geçti. Bu biz değiliz kesinlikle. Böyle bir şeyin yeniden yaşanmayacağını düşünüyorum."

"Rizespor’a attığım gol, kariyerimin en iyi golleri arasında ilk sırada. Bir daha topa öyle vurabilir miyim, bilmiyorum."