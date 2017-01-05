Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaşlı futbolcu Marcelo, siyah-beyazlı takımın Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Brezilyalı stoper "Takım çok değişti. Bu kadar değişimden sonra aynı seviyeyi yakalamak kolay değil. Ama üstüne koyarak gidiyoruz. Şampiyon olacak güce sahibiz" diyerek ligdeki iddialarını ortaya koydu.

PSV Eindhoven'da birlikte çalıştığı Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat ve sarı-lacivertli rakiplerinin şampiyonluk şansını değerlendiren Marcelo "Fenerbahçe üstüne koyan bir takım. Hoca da (Dick Advocaat) motive edeci birisi; özellikle derbilerde çok iyidir. Yaşı ve tecrübesi ortada. Fenerbahçe ligin sonuna kadar yarışın içinde olacaktır" ifadesini kullandı.

Marcelo'nun diğer açıklamaları şöyle:

"İkinci yarı çok zor olacak. Güçler birbirine yakın. Buraya enerji depolamaya geldik."

"Hocamızın bana olan güveninden dolayı çok mutluyum. Geldiğim günden bu yana iyi çalışıyorum,. Çalışmaya da devam edeceğim. Kararları veren kişi hocamızdır. Bugün oynarız, yarın oynamayız. Bunlar çok önemli değil. Önemli olan takım bütünlüğümüz."

"Brezilya Milli Takımı hep hayalimdi. Hala da hayalim. Ben de bugün büyük bir takımda oynuyorum. Oynayanlara bakarsanız milli takımda oynamam zor ama imkansız değil."

"Yeni transfer Mitrovic'i tanımıyorum. Sodyal medyadan takip ettiğim kadar biliyorum. Umarım kaliteli bir oyuncudur ve takımımıza faydalı olur."

"İlk yarıda Tosic ile birlikte iyi maçlar çıkardık. Demek ki hocamız burada doğru bir tercih yapmış."

"Futbolda bazen böyle şeyler oluyor. Dinamo Kiev maçında o gün çok da konsantreydik ama sahada işler istediğimiz gibi gitmedi. Dış faktörler de etkili oluyor. Fakat bugün bunları konuşmanın anlamı yok. Artık yolumuza UEFA AVrupa Ligi'nde devam edeceğiz."

"Kampta, bir oyuncunun rahat olması için bütün şartlar mevcut. Aralarda ailemizle vakit geçiriyoruz fakat idmanlar yoğun geçiyor. Mükemmeli arıyoruz. Siz de keşke ailenizle gelseydinizi, daha güzel bir ortam olurdu." (Gazetecilere yönelik)

"Oynadığımız takımların kalitesini unutmamak lazım. Arka arkaya goller yedik ama hemen tepki verdiğimiz maçlar da oldu. Bazen yenilgilerden de dersler çıkarıyorsunuz."

"Gol atmayı seviyorum. Farklı pozisyonlarda oynamam, hocamızın bana güvenini gösteriyor. Ben de onu mahcup etmemek için elimden geleni yapıyorum."