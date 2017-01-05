Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’un sezon başında kadrosuna kattığı 21 yaşındaki Slovak oyuncu Matus Bero’nun sakatlandığı ve en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig’in 8’inci haftasında oynanan Galatasaray maçından sonra dizinde ağrılar hisseden ancak ardından uygulanan tedavi sürecine olumlu cevap veren Bero’nun, son antrenmanda yine sağ dizinde şiddetli ağrı şikayetiyle sağlık ekibine başvurduğu belirtildi.

Yapılan kontrollerde ise oyuncunun kampa devam edemeyeceği ve en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı tespit edildi. Bunun üzerine 21 yaşındaki genç oyuncu takımın kamp yaptığı otelden ayrıldı.

Öte yandan Trabzonspor, ikinci devre hazırlıklarını yoğun yağmur altında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Gloria Sports Arena'da yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Koşu ile devam eden idman, orta ve pas çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavili takımda yeni transferler Pereira ve Mas da antrenmanda yer aldı.

Antrenmana Güray Vural, Ramil Sheidaev ile tedavileri devam eden Dame N'Doye ve Bero'nun yanı sıra Afrika Uluslar Kupası için Togo Milli Takımı'nda yer alan Serge Akakpo katılmadı.

İdmanı, Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta da kısa bir süre izledi.

Bordo-mavililer, çalışmalarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.