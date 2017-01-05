Beşiktaş’ın başarılı stoperi Marcelo Guedes, Fenerbahçe’nin teknik direktörü Advocaat’ı överek, "Motive edici bir hoca. Özellikle derbilerde çok iyidir. Tecrübeleri ortada. Fenerbahçe ligin sonuna kadar yarışın içerisinde olacaktır" dedi.