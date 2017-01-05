Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın başarılı stoperi Marcelo Guedes, Fenerbahçe’nin teknik direktörü Advocaat’ı överek, "Motive edici bir hoca. Özellikle derbilerde çok iyidir. Tecrübeleri ortada. Fenerbahçe ligin sonuna kadar yarışın içerisinde olacaktır" dedi.