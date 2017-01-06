Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın yeni transferi Matej Mitrovic, sağlık kontrolleri sonrasında BJK TV’ye açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu saunan Mitrovic, "Kendi kariyerim açısından da Beşiktaş’ta kendimi kanıtlayıp şampiyonluklarla daha ileriye götürmek istiyorum." dedi.

Büyük bir takımda oynamanın en büyük hedefi olduğunu vurgulayan Mitrovic, "Sahada her şeyimi, neler yapabileceğimi göstereceğim. Agresif ve iyi oyunla kendimi göstereceğim." diye iddialı konuştu.

Stadı gördüğünü dile getiren 23 yaşındaki oyuncu taraftara da vurgu yaptı ve "Taraftarlar, dünyanın en iyi taraftarı. Sahaya inip kendimi taraftara göstermek için, sabırsızlıkla bekliyorum. Avrupa’da geldiğim takımla bir tecrübe edindim. Beşiktaş’ta da inşallah daha ileriye gideceğiz. Beşiktaş’ta çok büyük isimlerin yanında yer alacağım. Onlarla birlikte kariyerimizi en üst seviyeye taşıyacağız.” ifadelerini kullandı.