Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya kampındaki koşulların çok iyi olduğunu söyleyen Beşiktaşlı Andreas Beck, "Hava bazen yağmurlu bazen güneşli. Ligin ikinci yarısı için çok büyük hedefleri var. İzinden sonra zihinsel ve fiziksel olarak dinlendik. 2. yarının ilk maçına hazırlanıyoruz. Ligde şampiyon olmak, Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz, Avrupa'da ilerlemek istiyoruz. Bizi çok yoğun bir maç takvimi bekliyor. Biz de buna sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz." dedi.

"BURADA TÜRKİYE'NİN EN İYİ OYUNCULARI VAR"

Beşiktaş'ta geçen sezon kendisinin birinci opsiyon olduğu ancak bu sezon Gökhan Gönül'ün transfer edildiğinin hatırlatılması ve bunun kendisini nasıl etkilediği sorusu da sorulan Alman oyuncu, "Burası büyük bir takım. Burada Türkiye'nin en iyi oyuncuları var. Bu sezon şampiyonlar Ligi'nde oynadık. Geçen sezon çok yoğundu. Neredeyse her maçta oynadım. Bu sezon başlamadan önce teknik direktörümüz daha fazla rotasyon yapacağını söyledi. Biz de kendi içimizde en üst seviyede rekabet halindeyiz. Bu iyiye işaret. En iyisini yapmaya çalışıyorum. Her oyuncu gibi mümkün olduğu kadar çok maçta oynamak istiyorum." yanıtını verdi.

"DERBİLERDE KAYBETMEMEMİZ GEREKİYOR"

Şampiyonluk yarışındaki Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki en büyük rakiplerinin sorulması üzerine de Alman oyuncu, "Bu sezon çok ilginç bir durum var. Saydığınız bütün takımlar ligin son maçına kadar yarışın içinde kalabilirler. Burada belirleyici olan şu tırnak içinde küçük maçlar. Özellikle saha ve hava koşullarının zor olduğu deplasman maçları bence çok önemli. Bunlar deyim yerindeyse kazanma şansınızın yüzde 50-50 olduğu maçlar. Bu maçları kazandığınızda şampiyonluk şansınız çok yükseliyor. Geçen sezon biz bunu başarmıştık. Tabii ki doğrudan rakiplerinize karşı derbilerde kaybetmemeniz gerekiyor. Kaybettiğiniz durumda rakibinizin ciddi bir şekilde gerisinde kalıyorsunuz. Bu uzun bir yarış. Belki de son maça kadar devam edebilir. Geçen sezon da çok yoğun geçmişti. Bu sezonun farkı Başakşehir büyük bir çıkış yaptı. Galatasaray geçen sezona göre daha iyi durumda. Tabii ki de bu takımlar birbirleriyle oynayacaklar. İster istemez orada puan kayıpları oluşacak. Bu da etki edecek" açıklamalarını yaptı.

"ETO'O TÜRKİYE'DE OYNAYAN EN BÜYÜK İSİMLERDEN BİR TANESİ"

Beşiktaş'a transfer olan Mitrovic ve gündemdeki Eto'o'yu da değerlendiren Beck, "Buraya transfer edilen her oyuncu için önemli olan takımın seviyesini yükseltebilmesi. Mitrovic'le iki antrenman yapabildik. Fiziksel olarak gayet iyi durumda. Uzun boylu ve güçlü bir oyuncu. Türkiye ve Hırvat Ligi arasında belirli farklar var. Uyum süreci de çok önemli ama sağlıklı olduğu müddetçe bize ciddi katkı yapacak bir oyuncu. Türkiye'deki en büyük isimlerden bir tanesi Eto'o. Bu kadar büyük kaliteye sahip birisi bize katılırsa mutlu oluruz. Takımın seviyesini yukarı taşıyacak fark oluşturacak her oyuncu bizi mutlu eder. Çünkü 2. yarı çok zor olacak ve çok yoğun maçlar oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Yabancı futbolcuların Türkiye'deki olaylardan nasıl etkilendiği sorusuna da Beck, "Burası çok güzel bir ülke ve terör herkesi huzursuz ediyor ama insanlar çok pozitifler ben burada kendimi güvende hissediyorum." yorumunu yaptı.

MARIO GOMEZ DÖNECEK Mİ?

Beşiktaş'ın gündeminde olan bir başka isim eski golcü Mario Gomez'in dönüp dönmeyeceğiyle ilgili de düşünceleri sorulan Beck, "Onunla irtibat halindeyiz. Çok sık olmasa da görüşüyoruz. Burada olup biten her şeyden haberi var. Maçları takip ediyor. Geçen sezon burada gerçekten çok güzel zamanlar geçirdi. Onun kariyerinin en güzel dönemlerinden bir tanesiydi. Yeni bir maceraya atılmak istedi ve Wolfsburg'u tercih etti. O da kolay değil. Orada da işler kolay değil. Bir gün fırsat olursa döner mi bilmiyorum. Ama bence dönmek isterse yeterli kaliteye yeteneklere sahip. Bunu geçen sezon defalarca kanıtladı. Böyle bir isteği var mı, inanın bunun için bir şey söyleyemem." yanıtını verdi.