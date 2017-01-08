Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan açıklamada, yoğun kar yağışından dolayı Veliefendi Hipodromu'nda şartların uygun olmadığı belirtilirken, bugün yapılması planlanan koşuların, komiserler kurulu kararıyla 12 Ocak Perşembe gününe ertelendiği aktarıldı.