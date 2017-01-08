Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trifunoviç, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, TOFAŞ karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Devre arasına ilk 8 takım arasında girmeyi garantilediklerini ve böylece yeşil beyazlı takımın tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nda mücadele etmeye hak kazandığını ifade eden Trifunovic, şunları kaydetti:

"Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Bu maç bizim için çok önemliydi. Kazanarak Türkiye Kupası'na katılmaya hak kazandık. Bu kulüp için önceden yaşanmamış büyük bir başarı. İlk yarı savunmada çok kötüydük. Biraz zorluk çektik. Sonlara doğru top kayıpları yaptık ve maç uzatmaya gitti. Açıkçası burada şansımız yanımızdaydı ama bunu hak ettik. Bu galibiyet çok önemli oldu. İlerisi için bize büyük motivasyon kaynağı olacak. Çalışmaya devam edeceğiz."

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene ise, galibiyetinden dolayı Yeşilgiresun Belediyespor'u tebrik ederek, "Biz daha da iyi oynayabilirdik. Son bölümde maçı kazanma noktasına getirdik ama olmadı. Üçüncü periyodu çok kötü oynadık. Maçın sonunda çok geriden geldik. Beni ilgilendiren taraf üçüncü periyotta oynadığımız kötü oyun. Bizim analiz etmemiz gereken basketbol kalitesi." diye konuştu.