Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin ULUÇ

Fenerbahçe, yılan hikayesine dönen Mehmet Ekici transferinde mutlu sona ulaştı. Trabzonspor’dan ayrılmayı kafasına koyan, Galatasaray ve Beşiktaş’tan teklif almasına rağmen sarı-lacivertlileri tercih eden Ekici’nin transferi kesinlik kazandı. Dirk Advocaat’ın da istediği 26 yaşındaki yıldız oyuncu, “Ben sarı-lacivertli formayı giymek istiyorum. Fenerbahçe’yle anlaştım. Bunu da yönetime ilettim” derken “Giderken Trabzonspor’a para kazandırmak istiyorum. Ancak aklımda başka bir kulüp yok. Devre arasında gidemezsem de sezon sonunda Fenerbahçe’ye imza atacağım” ifadesini kullandı. Ekici’nin bu sözleri, Beşiktaş’ın Tolgay ve Olcay’ın yanı sıra Rodolfo’yu da kiralık vererek Fenerbahçe’ye transfer çalımı atmak isteyen Beşiktaş’ın teklifini boşa çıkardı.

Hoca bir an önce istiyor

Mehmet Ekici’nin bu dik duruşuna Fenerbahçe’den destek gecikmedi. Sarı-lacivertlilerin bu saatten sonra gurbetçi oyuncu Ekici’den vazgeçmesinin mümkün olmadığı öğrenildi. Fenerbahçe’nin, Trabzon Yönetimi ile görüşmeleri sürdüren Aatıf Chahechouhe’nin imzaya yanaşmaması halinde dahi Mehmet Ekici’nin transferini bitireceği belirtildi. Aatıf’tan anlaşma haberi geldiği anda Antalya’da bulunan Ekici soluğu Fenerbahçe’nin kampında alacak. Teknik direktör Dirk Advocaat, tecrübeli oyuncunun bir an önce takıma katılmasını istiyor. Fenerbahçe Yönetimi de bu konuda yoğun bir şekilde çalışıyor. Ancak pürüz çıkması halinde dahi Mehmet Ekici en geç önümüzdeki sezon sarı-lacivertli formayı sırtına geçirecek.

"Patlayana kadar yiyin"

Göreve geldiği günden beri oyunculara sıkı bir diyet programı uygulatan Dirk Advocaat’ın kamp döneminde de bu kuralından taviz vermemesi sarı-lacivertli futbolcuları sıkıntıya soktu. İkinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren sarı-lacivertlilerde oyuncular, diyetisyen Şengül Talu’nun kontrolünde hazırlanan yemekleri yerken, Advocaat’a “Hocam artık dayanamıyoruz, her şeyi yemek istiyoruz” şeklinde espri yaparken, kontra bir cevap aldı. Hollandalı hoca oyuncularına gülerek, “Tabii yiyebilirsiniz. İstediğiniz her şeyi yiyin. Nasıl olsa bunlar testlerde çıkacak. Sonrasını siz düşünün” diyerek aba altından sopa gösterdi.

İdmanı aksatmadı

Sao Paulo’dan Antalya’ya uçan Fernandao gece geç saatlerde kampa katılmasına rağmen programını bozmadı. Sabah tek başına bir çalışma yapan sambacı akşam takımla idmana çıktı.

Golcü şansı

Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Fernandao son golünü havada attı. Devre arası tatilinde ülkesine giden sambacının kampı kaçırma endişesi tatlı bir tesadüfle mutlu sona erdi. Teknik heyetin özel izniyle tatilini 1 gün uzatan Fernandao’nun normal şartlarda önceki akşam İstanbul’a inmesi, buradan da Antalya’ya uçarak takıma katılması bekleniyordu. Planlandığı gibi Brezilya’dan yola çıkan sambacı uçakta kötü bir sürprizle karşılaştı… İstanbul’da kar fırtınası vardı! Haberleri internetten takip eden Fernandao henüz havadayken kulüple iletişime geçti. İstanbul’a inecek golcünün Antalya’ya nasıl geleceği düşüncesi teknik heyeti de kara kara düşündürmeye başladı. Zira Emenike’nin kadro dışı bırakıldığı, Van Persie’nin sakat olduğu sarı-lacivertliler, Sow’u da Afrika Uluslar Kupası’na yollamıştı.

Müjde kaptan pilottan

Fernandao, Fenerbahçe’nin elindeki tek sağlam golcüydü ve kampa katılması büyük önem taşıyordu. Sarı-lacivertlilerde sambacıyı Antalya’ya getirme seferberliği yaşanırken kimsenin beklemediği bir gelişme yaşandı. Uçağın kokpitinden yapılan anons Fenerbahçe için büyük bir müjde oldu. Kaptan pilot şöyle diyordu; “Sayın yolcularımız, İstanbul’da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Antalya’ya iniş yapacağız!” Fernandao’nun havada, sarı-lacivertlilerin karada yaşadığı panik mutlu sonla bitti.

Dilsiz Karavayev

Fenerbahçe’nin yeni transferi Karavayev’e Neustadter tercümanlık yapıyor. Sadece Rusça konuşabilen Ukraynalı, Rus oyuncu sayesinde iletişim kurabiliyor. Neustadter’den Karavayev’in takıma uyum sağlamasında yardımcı olmasını isteryen Advcoaat, Ukraynalıya da İstanbul’a döner dönmez İngilizce derslerine başlama talimatı verdi.

RvP’ye yoğun bakım

Devre arasına sakat giren Robin van Persie’ye Antalya’da yoğun bir tedavi programı uygulanıyor. Takımdan ayrı saha çalışmaları yapan Uçan Hollandalı sonrasında hem tedavi görüyor hem de salonda kendisi için hazırlanan özel antrenmanı gerçekleştiriyor. Sağlık ekibi RvP’yi ikinci yarının açılış maçı olan Adanaspor’la mücalesine yetiştirmek için çabalıyor.

Volkan artık ‘Şen’ değil

Sezonun ilk yarısında Dirk Advocaat’ın beklentilerine cevap veremeyen Volkan Şen, Antalya kampında asık suratıyla dikkat çekiyor. Dizindeki sakatlık nedeniyle takımdan ayrı çalışan tecrübeli oyuncunun Karavayev transferine içerlediği belirtiliyor. İçine kapanan Volkan Şen’in kimseyle konuşmadığı belirtiliyor.

Boş vaatlere gerek yok

Dirk Advocaat, seleflerinin aksine devre arası kampına genç ordusuyla gelmedi, U21’den sadece Caner Koca ile Yiğithan’ı Antalya’ya götürdü. İki genç oyuncunun kupa performansından memnun olan Advocaat, “Yiğithan ile Caner’i beğeniyorum. A Takım’da görev vermeyeceğim oyuncuyu kampa getirmek doğru olmaz” yorumunu yaptı.