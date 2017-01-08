Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’dan Antalyaspor’a kiralık olarak transfer olan Salih Dursun, Trabzonspor’da oynadığı dönemde hakem Deniz Ateş Bitnel’e gösterdiği kırmızı karttan sonra bir anda kahramana dönüştürülmesini, heykelinin dikilmesini ve bir sokağa adının verilmesini anlayamadığını söyledi. Kırmızı-beyazlı takımın Antalya’da yaptığı kampta açıklamalarda bulunan Salih, “O maçtan sonra Hami Hocam bana, ‘Yaptığın yanlıştı’ dedi. Ben de yaptığımın yanlış olduğunun farkındaydım. Konuşmaktan korktum. Trabzon’da kadro dışı kaldım, federasyondan ceza gelecek diye düşünürken, her şey farklı oldu. Ben de olanlara şaşırdım. O dönemde Trabzonspor’un çok hakkı yenmişti ama ne kadar hakkı yenilirse yenilsin onu yapmak bir futbolcunun işi değildi. Böyle bir hata yaptım” dedi.

"Kariyerimi etkiledi"

Salih Dursun, Trabzon’da bir sokağa adının verilmesi ve heykelinin dikilmesiyle ilgili olarak da, “Bence bunlar gerekli değildi. Heykelinin dikilmesi gereken, çatışmada şehit düşen Fethi Sekin ağabeyimizdir. Benim yaptığım Trabzonspor’un hakkını savunmak oluyor ama bu benim görevim değil. Ben sahada en iyi şeyi yapsam bile bir hareketle insanın anıtının olması doğru değil. Objektif olmak gerekir. Benim değil, Fethi ağabeyimizin heykeli dikilmeli” yorumunda bulundu. Yaşanan bu olayın kariyerine zarar verdiğinin altını çizen Salih, “Trabzonspor’daki ilk senemde başarılı bir dönem geçirmiştim. İkinci senemde ise olayların baskısı, gelen sorular ve beni yönlendirmeler farklı olduğu için futboluma odaklanamadım. Bu anlamda sıkıntılarım oldu” ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'da şans bulamadım"

Galatasaray’da yeteri kadar şans bulamadığını belirten Salih Dursun, “Sezon başında çok iyi çalıştım, çok iyi performans sergiledim. Tabi orada milli takımlarda oynayan çok kaliteli futbolcular vardı. Trabzonspor’da yaşadığım olaylar da malum. Kurulmuş düzenin içine girmek zordu. Mücadelemi verdim, performansım da üst düzeydi, 7-8 hafta kadar da bunu korudum. Ama şans gelmeyince futbolcuda moral bozukluğu oluyor. En azından bir şans verilebilirdi” ifadelerini kullandı.

"Riekerink yakışıyor"

Salih Dursun, “Riekerink, Galatasaray için yeterli bir teknik direktör değil” yorumlarına katılmıyor. Genç futbolcu, “Bence Riekerink, Galatasaray’a çok yakışıyor. Duruşunu ve antrenörlüğünü beğeniyorum. Takımı iyi yönetiyor. Sonuçta iki kupa kazandırdı ve Galatasaray şu anda şampiyonluk yarışının içinde olan bir takım. Futbolcularla iletişimi de çok iyi, saygılı, oynamayan futbolculara da çok iyi davranıyor. Beni oynatmadı diye kötüleyemem. Çünkü Riekerink sevdiğim bir hoca” sözlerini kullandı.

"Sneijder karışmaz"

Hollandalı yıldız Wesley Sneijder’in, Riekerink’in işlerine karıştığı ve üzerinde büyük etkisi olduğu iddialarına Salih Dursun’un yorumu şöyle: “Sneijder’in etkisi öyle değil. O sadece takım arkadaşlarını motive etmeye çalışır, futbola odaklanır ve her zaman kazanmak ister. Çok iyi bir insan. Sneijder’in, Riekerink’e karıştığını hiç görmedim. Belki görenler olmuştur, bu tarz haberleri de gördük ama ben görmedim”...