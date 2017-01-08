Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2016 yılını bir başka Brezilya kulübü Coritiba’da geçiren ve 21 maçta 3 gol, 3 asistle dikkatleri çeken Kazım, Corinthians ile anlaştığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Dünyanın en büyük takımlarından birine katıldığını belirten yıldız oyuncu, “Büyük zaferler için elimden geleni yapacağım” dedi.