Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılıların anlaşmaya vardığı PAOK’ta forma giyen Hollandalı oyuncu Rodriguez’in hava şartlarının el verişli olması halinde bu akşam İstanbul’da olması bekleniyor. Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi Levent Nazifoğlu, dün basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında, oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya varıldığını, imzanın ise an meselesi olduğunu söylemişti.