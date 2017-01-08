Sarı-kırmızılıların anlaşmaya vardığı PAOK'ta forma giyen Garry Rodriguez, orta sahanın sağında ve solunda ayrıca forvet bölgesinde de görev alıyor. Hollanda doğumlu 26 yaşındaki futbolcu, 2012-2013 sezonunda ADO Den Haag takımından 300 bin Euro’ya transfer olduğu Bulgar ekibi Levski Sofya’da 26 maçta 14 gol atma başarısı gösterdi. Bir sezon sonra İspyanya’nın Elche takımına gelen futbolcu, iki sezon formasını giydiği beyaz-yeşilli ekipte de 22’si ilk 11 olmak üzere toplam 42 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda ise sadece 3 gol atabildi. 2015 yılında şimdiki takımı PAOK’a bonservissiz şekilde transfer olan Rodriguez, iki sezonda 58 maça çıktığı Yunan ekibinde rakip ağları 13 kez havalandırdı. Hollanda pasaportlu futbolcu, bu sezon ise Şampiyonlar Ligi’nde 2, UEFA Avrupa Ligi’nde 8 ve Yunanistan Süper Ligi’nde 12 karşılaşmada forma giydi. Bu maçlarda 6 gol atan Garry Rodriguez, 3 tane de asist yaptı. Rodiruguez’in 2013’ten bu yana 12 kez formasını giydiği Yeşil Burun Adaları Milli Takımı forması altında da 2 golü var.
Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodriguez’i tanıyalım
08.01.2017 - 14:31 | Son Güncelleme: 08.01.2017 - 14:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray’ın anlaşma sağladığı Hollandalı oyuncu Garry Rodriguez, orta sahanın sağında ve solunda görev alıyor.
Etiketler : Galatasaray,Garry Rodriguez,PAOK,
436164 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/436164.aspx
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14
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12
22
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6
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20
16
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5
7
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4
22
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Antalyaspor
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6
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20
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Akhisar Bld.
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5
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17
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Alanyaspor
16
5
3
8
22
31
9
18
12
Trabzonspor
16
5
3
8
12
20
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13
Kasımpaşa
16
5
3
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7
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K.D.Ç. Karabük
16
5
3
8
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25
6
18
15
Ç. Rizespor
16
3
4
9
15
27
12
13
16
Kayserispor
16
3
3
10
14
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12
12
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Gaziantepspor
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3
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27
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11
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Adanaspor
16
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Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Göztepe
16
9
4
3
27
16
11
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2
Evkur Yeni Malatyaspor
16
9
3
4
25
16
9
30
3
Eskişehirspor
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9
4
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Sivasspor
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Boluspor
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Giresunspor
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Bandırmaspor
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Elazığspor
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Mersin İ.Y.
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