Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

47. dakikada sağ kanattan Serdar Gürler'in ceza sahasına yaptığı ortada, Palitsevich'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

60. dakika Matei'nin sağdan ortasında Rantie, altıpas içinde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Levent Taşkın'ın üstünden ağlarla yolladı: 0-2

68. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Ceza sahasında Ferhat Görgülü, Abdullah Çetin'in yaptığı müdahaleyle yerde kalırken, hakem Koray Gençerler penaltı noktasını gösterdi. 69. dakikada penaltıyı kullanan Serdar Gürler, kaleci Levent'i terse yatırarak takımının 3. golünü kaydetti: 0-3

72. dakikada kaleci Hopf'tan kendi yarı sahasında topu alan Rantie, hızla rakip savunmayı aşarak kaleci Levent Taşkın'la karşı karşıya kaldı. Rantie, düzgün bir vuruşla takımının 4. golünü attı: 0-4

75. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda, ceza sahasında karambol oluştu. Defansın uzaklaştırmak istediği top, Ferhat Görgülü'ye çarparak ağlarla buluştu: 0-5

Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 5-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

C Grubu'nun 3. haftasında, 22 Aralık'ta oynanması gereken karşılaşma, Amed Sportif Faaliyetler'in kaptanı Şeyhmus Özer'in trafik kazası sonrası hayatını kaybetmesi nedeniyle ertelenmişti.

Bu sonuçla, puanını 12'ye çıkaran Gençlerbirliği, gruptan çıkmayı garantiledi, Amed Sportif Faaliyetler ise 1 puanda kaldı.

Stat: Mardan

Hakemler: Koray Gençerler, Ahmet Ayaz, İbrahim Çağlar Uyarcan

Amed Sportif Faaliyetler: Levent Taşkın, Koray Şanlı, Kamil İçer (Dk. 58 Şevket Güngör), Ercüment Balıkcı, Erhan Eren, Abdullah Çetin, Ercan Çapar, Yusuf Yağmur (Dk. 83 Oğuz Çetinkaya), Mehmet Sıddık İstemi, Mansur Çalar, Ahmet Güven (Dk. 67 Tekin Adar)

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Uğur Çiftçi, Ahmet Yılmaz Çalık (Dk. 46 Ferhat Görgülü), Palitsevich, Serdar Gürler, Milinkovic, Owusu (Dk. 35 Rantie), Selçuk Şahin (Dk. 65 Scekic), Matei, Muric

Goller: Dk. 47 Palitsevich, Dk. 60 ve 72 Rantie, Dk. 69 Serdar Gürler (penaltıdan), Dk. 75 Ferhat Görgülü (Gençlerbirliği)

Kırmızı kart: Dk. 52 Mansur Çalar (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 22 Ercüment Balıkcı (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 25 Ahmet Yılmaz Çalık (Gençlerbirliği)