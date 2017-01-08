Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezonun ikinci yarısına Antalya Belek'te hazırlanan Beşiktaş ile Antalyaspor, özel maçta karşı karşıya geldi. Kırmızı beyazlı takım mücadeleyi Zeki (Dk.39), Mbilla (Dk.44) ve Celustka'nın (Dk.65) golleriyle 4-2 kazandı. Beşiktaş'ın gollerini Talisca (Dk.68 ve 73) attı. Antalyaspor'un 65. dakikada 3-0 öne geçmesi Beşiktaş'ta sinirleri gerdi. Yenilen gollerden sonra siyah beyazlı oyuncular arasında tartışma yaşandı.

Antalyasporlu Motta'nın 77. dakikada attığı 4. golden sonra Oğuzhan Özyakup ile Cenk Tosun, hata yaptığı gerekçesiyle Marcelo'ya çıkıştı.

Oğuzhan ve Cenk, Brezilyalı futbolcuya, "Adamını niye boş bıraktın" diye sitem etti.

Marcelo el kol hareketleri yardımıyla kendini savundu.