Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’da devre arası hakem semineri devam ederken, dün atletik testler de yapıldı. Antalya Zeytinköy Tesisleri’ndeki UEFA hakem atletik yeterlilik testi, FIFA ve UEFA Fitness Danışmanı Profesör Werner Helsen nezaretinde yapıldı. Teste 22 profesyonel hakemden sakatlıkları süren Barış Şimşek ve Tolga Özkalfa katılmadı. Tecrübeli hakemlerden Fırat Aydınus testi geçemedi. Henüz tarihi belli olmayan mazeret koşusuna kadar MHK, Fırat Aydınus’a maç veremeyecek. Bazı üst düzey hakemlerin de testlerde zorlanması MHK’nın canını sıktı. Cuma günü başlayacak olan ligin ikinci yarısı için MHK’nın elinde 22 hakemden 19’u hazır durumda. Bu 19 hakemden 2 tanesi de ilk yarıda maç alamamıştı.

> Ömer Faruk Ünal