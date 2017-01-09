Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sonuçlar ve öne çıkan performanslar şöyle:

- James Harden’ın 10. kez triple-double yaptığı maçta Houston Rockets, Toronto Raptors’ı deplasmanında 129-122 yendi. James Harden 40 sayı, 10 ribaunt ve 11 asistle yıldızlaştı.

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- Golden State Warriors, Sacramento Kings’i deplasmanda 117-106 yendi. Stephen Curry 30 sayı, atarken Kevin Durant 28 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ve 4 blokla oynadı.

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- Los Angeles Clippers, evinde Miami Heats’i 98-86 yendi. J.J. Redick 25 sayı, Chris Paul 19 sayı ve 18 asist kaydetti.

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- Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets’i 105-95 mağlup etti. Sixers’ta Joel Embiid 20 sayı, 5 ribaunt ve 4 asistle galibiyetin mimarı olurken, milli oyuncu Ersan İlyasova 14 sayı ve 7 ribaunt üretti.

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- Milwaukee Bucks, evinde Washington Wizards’a 107-101 mağlup oldu. Bradley Beal 26 sayı, John Wall 16 sayı ve 7 asist, Markieff Morris ise 20 sayıyla oynadı. Bucks’ta Jabari Parker 28 ve Malcolm Brogdon 22 sayı üretti.

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- Memphis Grizzlies, evinde Utah Jazz’i 88-79’la geçti. Memphis’te Conley 19, Gasol 17 sayı üretti.

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- Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns’ı 120-116 yendi. LeBron James 28 sayı ve 8 ribaunt, Kyrie Irving 27 sayı ve Kevin Love 25 sayı buldu.

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- İki kez uzatmaya giden maçta Detroit Pistons, deplasmanda Portland Trailblazers’ı 125-124 yendi. Reggie Jackson 31 sayı, Andre Drummond 28 sayı ve 14 ribaunt kaydetti. CJ McCollum’un 35 sayısı galibiyete yetmedi.

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- Los Angeles Lakers, evinde Orlando Magic’i 111-95 mağlup etti. Julian Randle 19 sayı, D’Angelo Russell da 17 sayı kaydetti.