Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavili takımda ameliyat edilen Bero'nun bu akşam kampa katılması bekleniyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Gloria Sports Arena'da gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, daha sonra pas çalışması yaptı. Basına kapalı bölümde ise taktiksel organizasyonlar üzerinde durulduğu bildirildi. Antrenmana hafif sakatlığı bulunan ve salonda çalışan Slovak savunma oyuncusu Jan Durica katılmadı. İdmana koşuyla başlayan Ramil Sheidaev ise daha sonra takımla çalıştı.



Bero kampa katılıyor

Trabzonspor'da sağ diz dış menisküsündeki yırtık nedeniyle Almanya'da ameliyat edilen Matus Bero'nun bu akşam kampa katılması bekleniyor. Antalya'da rehabilitasyon döneminden geçecek oyuncunun, tedavisi devam edecek. Bordo-mavililer, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.