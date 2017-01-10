Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö.Faruk ÜNAL

Süper Lig’den 3. Lig’e kadar her kulüpte doktor bulundurmayı mecbur tutan TFF, aynı hassasiyeti hakemlerine göstermiyor. Antalya’da devre arası seminerinde bulunan hakemler, atletik testlerde ciddi sakatlıklar yaşıyor. Ancak hakemlere sosyal güvenceleri sigorta dışında her türlü imkânı sunan Futbol Federasyonu, bu testlerin öncesinde ve sonrasında doktor ve masör istihdam etmeyi aklına bile getirmiyor. MHK da bu konuda son derece ilgisiz. Futbol Federasyonu’ndan bu yönde hiçbir talepte bulunulmamış. Önceki gün atletik testten geçen hakemlerden bazıları sakatlanırken, bir kısmı da testi sakat sakat tamamlayarak büyük bir risk aldı. Alper Ulusoy ve Abdukadir Bitigen sakatlanma pahasına testi tamamlayan isimlerdi. Fırat Aydınus ise atletik testi yarıda bırakan hakem oldu.

TFF doktorları nerede?

Sakatlıkları bulunan Barış Şimşek ve Tolga Özkalfa ise teste katılmayan hakemlerdi. Toplam 61 hakemin katıldığı bu testte hiçbir doktor ve masörün bulunmaması “skandal” olarak yorumlandı. Kulüplere doktor bulundurma mecburiyeti getiren ve bunu denetleyen TFF’nin kendi hakemlerine ilgisiz kalması eleştirilere neden oldu. Milli Takımlar bünyesinde çok sayıda doktor ve masör istihdam eden TFF’nin, sağlık personellerini hakem kamplarında görevlendirmeyi akıl etmemesi büyük tepki topladı. Atletik testler sonrası sakatlanan ve ağrıları olan hakemlerin, aynı otelde kamp yapan Gençlerbirliği ve Eskişehirspor Kulübü’nün doktor ve masörlerine ricacı olması durumun vahametini açıkça ortaya koyuyor.

15 GÜNDE 3 SAKATLIK

11 ARALIK: Esat Sancaktar: K.Karabük-Alanya maçında sakatlandı. Yerini 4. hakem Serkan Tokat’a bıraktı.

21 ARALIK: Arkın Akgöl: G.Saray-Tuzla maçında sakatlanınca 4. hakem Serkan Ergün görevi devraldı.

26 ARALIK: Kemal Yılmaz: Trabzon-F.Bahçe maçında ağrıları artınca bayrağını 4. hakem Tolga Özkalfa’ya bıraktı.