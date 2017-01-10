Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden olan La Gazzetta dello Sport'a göre İngilizler, Danimarkalı stoper için 18 milyon Euro'luk bir bütçe ayırdı.

ASTRONOMİK TEKLİF BEKLENİYOR

Sarı-lacivertlilerin savunmasının belkemiği olan Kjaer'in, astronomik bir teklif gelmediği sürece satılması kesinlikle düşünülmüyor.

Öte yandan Londra ekibi, faydalanamadığı yeni transferi Michy Batshuayi'yi Swansea City'ye kiralamayı planlıyor. Antonio Conte'nin ekibi buna karşılık İspanyol santrafor Fernando Llorente ile kadrosunu takviye etmeyi düşünüyor.