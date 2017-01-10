Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ronaldo'nun Messi'yi geçip dünyada yılın oyuncusu seçilmesinin ardından Arjantin'den tatsız bir haber geldi.

Milli takımı bıraktığını açıkladıktan sonra birçok kesimin karardan vazgeçirmek istediği Messi için Arjantin devleti, Buenos Aires'te yıldız futbolcunun heykelini dikmişti.

MESSİ HEYKELİNİ YIKTILAR

Yürüyüş yolundaki Messi heykeli kimliği belirsiz kişiler tarafından yıkılırken Buenos Aires yönetiminden ise olayla ilgili bir açıklama geldi. Olayın faillerinin bulunması için çalıştıklarını belirten yöneticiler, yaşanan bu durumu barbarlık olarak nitelendirdi. Öte yandan Buenos Aires yöneticileri, Messi'nin heykelinin onarılacağını da belirtti.