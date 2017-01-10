Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da hayatı olumsuz yönde etkileyen yar yağışı amatör sporu da vardı. Oynanması gereken tüm karşılaşmalar ertelenirken, futbol sahaları karla kaplandı.

İstanbul 1. Amatör Küme ekiplerinden Öz Alibeyköyspor durumu daha da kötü... Turuncu lacivertlilerin Eyüp Karadolap Mahallesi'ndeki tesislerinin çatısı, kara dayanamayarak çöktü.

"TADİLATA BAŞLAYACAĞIZ"

Öz Alibeyköyspor Kulüp Başkanı Metin Çırpan, olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yoğun kar yağışından dolayı tesislerimizin çatısı çöktü. Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok. En kısa süre içinde tadilata başlayacağız" dedi.