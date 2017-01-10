Hollanda ekibi Heerenveen, İspanyol devi Real Madrid'in gelecek vaat eden oyuncusu Martin Odegaard'ı renklerine kattı.
Hollanda temsilcisi, resmi Twitter hesabından salı günü 11.30'da 18 yaşındaki oyuncu için imza töreni yapacağını duyurdu.
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Hollanda ekibi Heerenveen, İspanyol devi Real Madrid'in gelecek vaat eden oyuncusu Martin Odegaard'ı renklerine kattı.
Hollanda temsilcisi, resmi Twitter hesabından salı günü 11.30'da 18 yaşındaki oyuncu için imza töreni yapacağını duyurdu.
Etiketler : odegaard,real madrid,hollanda,heerenveen,