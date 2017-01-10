Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FIFA Konseyi'nden yapılan açıklamada Dünya Kupası'nın 2026'dan itibaren 48 takımla oynanacağı duyuruldu. Halen 4 takımlı, 8 grup halinde 32 ekibin katılımıyla gerçekleştirilen Dünya Kupası'nın grup şekilenmesinde de değişikliğe gideceğini duyuran FIFA, 48 takımlı katılımın şu şekilde olacağını açıkladı: Elemeleri geçerek Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanan 48 takım, 3'er takımdan oluşan 16 grupta mücadele edecek. Grup maçlarının ve sonraki elemelerin nasıl olacağı hakkında toplantıdan sonra açıklama yapılacak.