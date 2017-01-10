Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da Yasin Öztekin takıma dahil oluyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor maçında gördüğü kırmızı kart ve disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılan futbolcu, takıma dahil olacak. Kırmızı kart cezalısı olduğu için Atiker Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek olan Yasin Öztekin, Konyaspor maçının ardından takıma dahil olacak. Bu sezon sarı-kırmızılı forma altında 19 resmi maça çıkan Öztekin, attığı 8 gole Galatasaray'ın en skorer ismi oldu. Yasin, bu maçlarda 1 de asist yaptı.