Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Kasımpaşa maçında sakatlan, 5 haftadır sahalardan uzak kalan Ahmet Şahin, yeniden takımla birlikte çalışmalara başladı.

Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kasımpaşa ile deplasmanda oynadıkları maçta sakatlanan ve 5 maç takımıyla sahaya çıkamayan Şahin'in iyileştiğini söyleyerek, "Ahmet Şahin, yeniden bir sakatlık yaşamazsa ikinci yarının ilk müsabakası olan Akhisar maçında kalede olacak. Kamuoyunda yeni transferimiz Ukraynalı milli kaleci Oleksandr Rybka'nin da sakatlanmasıyla kalede bir sorun yaşanıyor algısı oluşmuştu. Rybka uzun süre kaleye geçemeyecek. Şahin'in iyileşmesi ile kalede bir sorun yaşanmayacağını belirtmek isterim. Kalede bir sorunumuz yok. Ahmet Şahin'in iyileşmesi kulüp olarak hepimizi sevindirdi" dedi.



Devre arası transfer çalışmaları kapsamında transfer komitesinin aralıksız çalıştığını da belirten Gül, "Sağ kanat ve 10 numara bölgesinde oynayabilecek 1-2 oyuncudan haber bekliyoruz. Sonuçlanınca kamuoyuyla paylaşacağız. Transferin son günlerine kadar çalışmalarımız devam edecek" ifadelerine yer verdi.



Hava koşulları nedeniyle liglerin bir hafta geç başlamasının gündemde olduğunu da sözlerine ekleyen Gül, “Tabi son karar federasyonun ancak biz de kulüp olarak liglerin bir hafta geç başlamasının iyi olacağı düşüncesindeyiz. Bu kulüpler için yararlı olacaktır" diye konuştu.