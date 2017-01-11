Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Takım, 27 Mart 2017 Pazartesi günü yeni Eskişehir Stadyumu’nda Moldova ile bir hazırlık maçı yapacak. Karşılaşmanın başlama saati, önümüzdeki günlerde açıklanacak. Moldova karşılaşması ile birlikte Milliler, tarihinde ilk kez Eskişehir’de bir maç oynayacak.

A Milli Takım, 27 Mart’taki rakibi Moldova ile bugüne kadar 8 kez karşılaştı. Ay-yıldızlılar, bu müsabakaların 6’sından galibiyetle ayrılırken, 2’sinde ise berabere kaldı. Moldova filelerine 18 gol bırakan Milliler, kalesinde ise 2 gol gördü.