Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavili kulübün, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na transfer ile gili yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Olcay Şahan’ın kulübümüze transferi konusunda, Beşiktaş A.Ş. ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.