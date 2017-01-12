Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray yönetiminde en büyük gündem maddesi stoper transferi. Başta Vitor Hugo olmak üzere yabancı savunmacılarda yüksek fiyat engeline takılan sarı-kırmızılılar yeniden Ahmet Çalık’a döndü. Genç stoper için Gençlerbirliği ile yapılan pazarlıklarda 5 milyon avrodan başlayan rakam 3.5 milyona kadar düşmüş ancak Başkan Dursun Özbek’in “2,5 milyon avroya bitsin bu iş” cümlesi Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav’ı küplere bindirmişti. Daha sonra Cavcav, Ahmet’in bonservisini 4 milyon avro olarak açıklayınca görüşmeler tıkandı. Tabii ki UEFA’nın FFP kriterleri de bu çekilmede etkili oldu. Gençlerbirliği’nin 4 milyon avro restine, 2 milyon avro ile karşılık veren sarı-kırmızılılar ligin başlamasına çok az zaman kala yüzde 10’luk artırım yapma kararı aldı.

Riekerink’i sıkıntı bastı

Gençlerbirliği cephesinden üst üste gelen “Ahmet’in önünü kesmek istemeyiz” mesajlarını da dikkate alan Galatasaray yönetimi 2.2 milyon avroluk teklifle yeniden Ankara temsilcisinin kapısını çaldı. Son teklifi masaya koyan sarı-kırmızılılar, hatırı sayılır isimleri de İlhan Cavcav’ı ikna etmeleri için devreye soktu. İlhan Cavcav ve kurmayları 22 yaşındaki futbolcunun bir sonraki transfer döneminde daha yüksek fiyata satılıp satılmayacağını değerlendirip, kararlarını kısa süre içerisinde Galatasaray’a bildirecek. Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink de yönetimden gelecek iyi haberi bekliyor. Savunmada alternatifi bulunmayan Hollandali hoca yoğun stres altında.