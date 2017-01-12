Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya Kral Kupası son 16 turu maçlarında Deportivo La Coruna, Alaves'e elendi.

Emre Çolak'ın formasını giydiği Deportivo, sahasında 2-2 biten ilk maçın rövanşında Alaves'e konuk oldu.

Maçın 45. dakikasında Edgar'ın golüyle 1-0 öne geçen Alaves, ilk yarıyı bu skorla önde kapattı. İkinci yarının hemen başında, 46. dakikada, ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Theo, Alaves'i 10 kişi bıraktı. Deportivo 62. dakikada Emre Çolak'ın kullandığı köşe vuruşunun ardından Arribas'ın attığı kafa gölüyle skoru 1-1'e getirdi.

EMRE ÇOLAK 11'DE BAŞLADI

Rakibi 10 kişi olmasına rağmen yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen Deportivo, Alaves'in deplasmanda attığı gol avantajından dolayı Kral Kupası'na veda etti. Deportivo'da ilk 11'de sahaya çıkan Emre Çolak, karşılaşma sonuna kadar oynadı. Öte yandan Emre, verdiği pasla alkış topladı.

La Liga'da mücadele eden Alaves ise yaklaşık 20 yıl aradan sonra ilk kez bu kupada çeyrek finale yükseldi.