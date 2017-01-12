Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atina'daki OAKA Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak ve Lig TV3'ten naklen yayınlanacak.

Ligde oynadığı maçlardan sekizer galibiyet ve mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, averajla 9. sırada bulunuyor. Oynadığı maçların 9'unu kazanıp, 7'sini kaybeden Panathinaikos Superfoods ise 6. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, iki uzatma bölümü sonucunda 91-83 kazanmıştı.

Avrupa kupalarındaki 573. maç

Anadolu Efes, Panathinaikos Superfoods maçıyla Avrupa kupalarında 573. karşılaşmasına çıkacak.

Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında geride kalan 572 maçın 322'sini kazandı, 250'sinde ise salondan mağlubiyetle ayrıldı.

Türk ekibi, basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonu Avrupa Ligi'nde ise 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 324 karşılaşmada ise 165 galibiyet ve 159 yenilgi aldı.

Panathinaikos Superfoods ile 25. maç

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında Panathinaikos Superfoods ile 25. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bugüne dek oynanan 24 maçın 9'u lacivert-beyazlıların, 15'i ise Yunan ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.