Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 13, 14, 15 ve 16 Ocak'ta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
13 Ocak Cuma
20.00 Bursaspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
14 Ocak Cumartesi
13.30 Kardemir Karabükspor - Akhisar Belediyespor: Ümit Öztürk
13.30 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan
16.00 Medipol Başakşehir - Kayserispor: Özgür Yankaya
19.00 Atiker Konyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan
15 Ocak Pazar
13.30 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
16.00 Gaziantepspor - Antalyaspor: Suat Arslanboğa
19.00 Fenerbahçe - Adanaspor: Serkan Çınar
16 Ocak Pazartesi
19.00 Osmanlıspor - Beşiktaş: Ali Palabıyık
Süper Lig'de 17. hafta hakemleri belli oldu!
12.01.2017 - 12:25 | Son Güncelleme: 12.01.2017 - 12:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 13, 14, 15 ve 16 Ocak'ta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
Etiketler : spor toto süper lig,hakemler,ikinci yarı,17. hafta,
437315 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/437315.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
16
10
6
0
31
11
20
36
2
Beşiktaş
16
10
5
1
28
13
15
35
3
Galatasaray
16
10
3
3
30
16
14
33
4
Fenerbahçe
16
9
4
3
34
12
22
31
5
Bursaspor
16
8
3
5
20
17
3
27
6
Osmanlıspor FK
16
6
8
2
21
16
5
26
7
Konyaspor
16
6
6
4
20
16
4
24
8
Gençlerbirliği
16
5
7
4
16
12
4
22
9
Antalyaspor
16
6
4
6
16
20
4
22
10
Akhisar Bld.
16
5
5
6
11
17
6
20
11
Alanyaspor
16
5
3
8
22
31
9
18
12
Trabzonspor
16
5
3
8
12
20
8
18
13
Kasımpaşa
16
5
3
8
18
25
7
18
14
K.D.Ç. Karabük
16
5
3
8
19
25
6
18
15
Ç. Rizespor
16
3
4
9
15
27
12
13
16
Kayserispor
16
3
3
10
14
26
12
12
17
Gaziantepspor
16
3
2
11
15
27
12
11
18
Adanaspor
16
2
4
10
13
24
11
10
17. Hafta Maçları
13.1.2017
Bursaspor - Trabzonspor
14.1.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
14.1.2017
Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor
14.1.2017
Medipol Başakşehir Fk - Kayserispor
14.1.2017
Atiker Konyaspor - Galatasaray
15.1.2017
Kasımpaşa - Gençlerbirliği
15.1.2017
Gaziantepspor - Antalyaspor
15.1.2017
Fenerbahçe - Adanaspor
16.1.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Göztepe
16
9
4
3
27
16
11
31
2
Evkur Yeni Malatyaspor
16
9
3
4
25
16
9
30
3
Eskişehirspor
16
9
4
3
29
19
10
28
4
Sivasspor
16
8
4
4
24
15
9
28
5
Boluspor
16
8
2
6
25
26
1
26
6
Balıkesirspor
16
6
6
4
28
17
11
24
7
Ümraniyespor
16
6
5
5
21
16
5
23
8
Altınordu
16
5
7
4
23
21
2
22
9
Denizlispor
16
7
3
6
23
19
4
21
10
Giresunspor
16
5
6
5
20
16
4
21
11
Şanlıurfaspor
16
5
5
6
17
15
2
20
12
Gaziantep BŞB
16
5
3
8
18
22
4
18
13
Adana Demirspor
16
4
9
3
18
18
0
18
14
Bandırmaspor
16
3
5
8
15
22
7
14
15
Elazığspor
16
5
4
7
15
17
2
13
16
Manisaspor
16
3
6
7
14
25
11
12
17
Samsunspor
16
2
5
9
6
23
17
11
18
Mersin İ.Y.
16
3
3
10
12
37
25
9