Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 13, 14, 15 ve 16 Ocak'ta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:



13 Ocak Cuma

20.00 Bursaspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu



14 Ocak Cumartesi

13.30 Kardemir Karabükspor - Akhisar Belediyespor: Ümit Öztürk

13.30 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan

16.00 Medipol Başakşehir - Kayserispor: Özgür Yankaya

19.00 Atiker Konyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan



15 Ocak Pazar

13.30 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

16.00 Gaziantepspor - Antalyaspor: Suat Arslanboğa

19.00 Fenerbahçe - Adanaspor: Serkan Çınar



16 Ocak Pazartesi

19.00 Osmanlıspor - Beşiktaş: Ali Palabıyık