Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 13, 14, 15 ve 16 Ocak'ta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle: 

13 Ocak Cuma 
20.00 Bursaspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu 

14 Ocak Cumartesi 
13.30 Kardemir Karabükspor - Akhisar Belediyespor: Ümit Öztürk 
13.30 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan 
16.00 Medipol Başakşehir - Kayserispor: Özgür Yankaya 
19.00 Atiker Konyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan 

15 Ocak Pazar 
13.30 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler 
16.00 Gaziantepspor - Antalyaspor: Suat Arslanboğa 
19.00 Fenerbahçe - Adanaspor: Serkan Çınar 

16 Ocak Pazartesi 
19.00 Osmanlıspor - Beşiktaş: Ali Palabıyık 