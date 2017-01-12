Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin transfer listesine koyduğu Gregory van der Wiel'e İngiltere Premier Lig'den sürpriz teklif! Hull City Menajeri Marco Silva, Fenerbahçe ile Gregory van der Wiel için görüştüklerini doğruladı.

Portekiz basınına konuşan Hull City'nin Portekizli yeni menajeri Marco Silva, "Gregory van der Wiel'in transferi iççin görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.

Haberin detayında, Sporting Lisbon'un da Joao Pereira'nın Trabzonspor'a transfer olması sonrası Gregory van der Wiel'ı transfer etmek istediği ve 28 yaşındaki oyuncuyla görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.