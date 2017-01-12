Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, 30 yaşındaki Fransız forveti Olivier Giroud, orta saha oyuncusu Francis Coquelin ve savunmada görev yapan Laurent Koscielny ile uzun süreli sözleşme imzaladı.

Takımın 20 yıldır teknik direktörlüğünü yapan Fransız teknik adam Arsene Wenger, üç önemli futbolcusunun uzun süreli sözleşme imzalamasından mutlu olduğunu söyledi.

Ligde 3-0 geriden gelerek berabere kaldıkları Bournemouth maçı da dahil son üç karşılaşmada fileleri havalandıran Giroud, Federasyon Kupası üçüncü tur maçında da Preston North End'e son dakikalarda attığı golle takımını bir üst tura taşımıştı.

Bu sezon tüm kulvarlarda Giroud 19, Coquelin 22, Koscielny ise 25 maçta Arsenal formasıyla mücadele etti.

Başkent ekibi, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile Şilili Alexis Sanchez'in sözleşme yenilemesi için iki futbolcuyla görüşmelerini sürdürüyor.