Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilyalılar peşin para istedi, Vitor Hugo transferi çıkmaza girdi.

Galatasaray'ın 2 haftadır kadrosuna katmak istediği Vitor Hugo transferinde 4 milyon Euro'luk nakit para talebi işleri bozdu. 6.5 milyon Euro'luk bonservis bedeli teklifini Palmeiras Kulübünün inadı ve oyuncuyu da çok istediği için Galatasaray 8 milyon Euro'ya çıkardı.

8 MİLYON EURO'YA "EVET"

Palmeiras Kulübü de 8 milyon Euro'luk teklife 'evet' dedi. Ancak Galatasaray'dan bu paranın yarısını yani 4 milyon Euro'sunu peşin istedi.

Ancak Galatasaray, nakit sıkışıklığı olduğu için bu peşin para isteği üzerine transferden vazgeçti.