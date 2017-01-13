Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

''Bursaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı'' olarak yayınlanacak sorusu arıyorsanız doğru adrestesiniz. Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı, Bursaspor Trabzonspor maçı ile başlayacak. Bursaspor Trabzon maçının sonucunu, futbol severler heyecan içinde bekliyor. İlk yarının ardından transfer döneminde yıldızları kadrosuna katan Trabzonspor, Bursaspor karşısında gol veya goller bularak ligin 2. yarısına 3 puanla başlamanın hesabını yapıyor. Bursaspor ise Trabzonspor karşısında evinde kaybetmemek için sahaya çıkacak. Peki Bursaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Bursaspor Trabzon maçı Lig TV'den mi yayınlanacak? Bursaspor Trabzon maçının kadroları belli oldu mu? İşte Bursaspor Trabzonspor maçı ile ilgili öğrenmek istediğiniz detaylar...

BURSASPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 17. haftasında Bursaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Bursaspor-Trabzonspor maçı 13 Ocak Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi tecrübeli hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Zorlu mücadele Lig TV kanalından canlı olarak yayınlanacak.





Ligin ikinci devresi öncesi kadrosunu Joao Pereira, Emmanuel Mas, Carl Medjani, Olcay Şahan gibi oyuncularla güçlendiren bordo-mavililer, Bursaspor maçıyla yeni bir sayfa açmak istiyor. Bordo-mavili takımda zorlu karşılaşma öncesi Slovak oyuncu Matus Bero’nun sakatlığı bulunuyor.





PEREİRA VE MAS İLK 11'DE

Bordo mavililerde sakatlığı bulunan Matus Bero bu maçta görev yapamayacak. Takıma yeni transferlerin de katılımıyla kadroda değişiklikler yapmayı planlayan teknik direktör Ersun Yanal'ın, devre arasında takıma katılan ilk transferler olan Joao Pereira ile Emmanuel Mas'a Bursaspor karşısında görev vermesi bekleniyor. Yanal'ın ayrıca genç oyuncu Yusuf Yazıcı'ya da 11'de şans tanıyabileceği öğrenildi.





TİMSAH EVİNDE KAYBETMİYOR

Yeşil-beyazlı ekip, Trabzonspor'a karşı oynadığı son 8 lig maçında yalnızca 2 mağlubiyet alırken, Timsah'ın rakibine karşı iç sahada aldığı sonuçlar da dikkat çekti. Bursaspor, Karadeniz ekibine karşı aldığı 11 galibiyetin 10'unu iç sahada alırken, son 10 maçta ise yalnızca 1 kez sahadan puansız ayrıldı.

Trabzonspor ile Bursaspor 81. randevuda

Trabzonspor ile Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in ikinci devresinin açılışında yarın Bursa’da yapacakları maçla 81. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 80 lig maçında, bordo-mavili takımın galibiyetlerde 40-11 üstünlüğü bulunuyor. 29 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 120 gol atarken, kalesinde 63 gol gördü. Karadeniz ekibi, deplasmanda iç sahaya oranla galip gelmekte zorlandı. 40 karşılaşmanın 14’ünü kazanan bordo-mavililer, 10 maçtan mağlubiyetle, 16 maçtan beraberlikle ayrıldı. İki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyetleri de Trabzonspor aldı. Bordo-mavililer, 1988-89 sezonunda deplasmanda 6-0, 2001-2002 sezonunda evinde 5-0 galip geldi.



Ersun Yanal, Hamza Hamzaoğlu'na karşı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak olan Bursaspor - Trabzonspor mücadelesinde iki takımın teknik direktörleri de öne geçmek için büyük bir taktik savaşı verecek. Ersun Yanal ve Hamza Hamzaoğlu 6. kez kozlarını paylaşacaklar.

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında beklentilerin altında kalarak hayal kırıklığına yol açan Trabzonspor, ligin ikinci yarısında ise yenilenen kadrosuyla Bursaspor deplasmanında 3 puan arayacak. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda transfer politikasına yön veren Karadeniz ekibinde, ligin ikinci yarısında oynanacak olan ilk karşılaşma tecrübeli teknik adam için de büyük bir öneme sahip.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzoğlu kariyerleri boyunca ligde 5 kez karşı karşıya geldiler. İki teknik adamın birbirlerine karşı üstünlüğü bulunmazken, yarın oynanacak olan karşılaşmada öne geçmek için saha kenarında büyük bir taktik savaşı verecekler. Bugüne kadar farklı takımlarda karşılaştıkları 5 maçta iki teknik adam da birbirlerine karşı 2'şer galibiyet alırken, 1 maçtan ise beraberlikle ayrıldılar.

Yanal'ın Bursaspor karnesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bugüne kadar çalıştırdığı 7 takımla birlikte yeşil-beyazlı ekibin karşısına 23 resmi müsabakaya çıktı. Denizlispor, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor takımlarıyla birlikte söz konusu maçlarda 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.





Hamzaoğlu Trabzonspor'un belalısı

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise bugüne kadar 3 farklı takımın başında Trabzonspor'a karşı mücadele etti. Hamzaoğlu, Akhisar Belediyespor, Galatasaray ve Bursaspor takımları başında Trabzonspor'a karşı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

Hamzaoğlu’nun Trabzonspor’a şansı tutuyor

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 3 farklı takımın başında Trabzonspor’a karşı çıktığı 7 lig maçından 5’ini kazanmasını başardı.

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamayı hedefleyen yeşil-beyazlılarda, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun bordo-mavili ekibe karşı performansı dikkat çekiyor. Deneyimli çalıştırıcı, Akhisar Belediyespor, Galatasaray ve Bursaspor’un başında toplamda 7 kez Trabzonspor’a karşı sahaya çıkarken, bu maçların 5’inden galibiyet ile ayrılmasını başardı. Bursaspor, geçtiğimiz sezon Hamza Hamzaoğlu idaresinde Bursa'da oynanan karşılaşmada bordo-mavilileri 4-2 mağlup etmişti.

Hamzaoğlu ve Yanal eşit

Ayrıca Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ile Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ligde 5 kez karşılaşırken, taraflar ikişer kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Ersun Yanal ise yeşil-beyazlı takıma karşı çıktığı son 6 lig maçında yenilgi yüzü görmedi.

Bursa'daki maçlar

Bursaspor ile deplasmanda 40 karşılaşma oynayan Karadeniz ekibi, bu maçlarda 14 galibiyet, 16 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, 54 gol atarken, kalesinde 46 gol gördü. İki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyetleri Trabzonspor, 1988-89 sezonunda deplasmanda 6-0, 2001-2002 sezonunda kendi evinde 5-0'lık sonuçlarla elde etti. Geçtiğimiz sezon Bursa'da oynanan karşılaşmayı ise Trabzonspor 4-2 kaybetmişti.

Trabzonspor, Bursa'da en son 2010-11'de kazandı

Trabzonspor Süper Lig'de Bursaspor ile deplasmanda oynadığı son 10 maçta sadece 1 kez kazandı. 2010-11 sezonunda Jaja'nın golleriyle 2-0 kazanan Trabzonspor, diğer 9 maçta 5 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Deplasmanda 3 gol attı

Trabzonspor bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda arzuladığı performansı sergileyemedi. Bordo-mavililer ligin ilk yarısında oynadığı 8 deplasman maçında 5 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Attığı 3 gole karşılık ise kalesinde 11 gol gördü. Karadeniz ekibi bu sezon büyük bir sorun yaşadığı dış saha maçlarında 3 gol atarak deplasmanda en az gol atan takım oldu. Bordo-mavililer bu sezonun ilk yarısında elde ettiği 18 puanın 7'sini deplasmanda kazandı.

Timsah galibiyetle başlamak istiyor

Bursaspor, Süper Lig’de ikinci yarının ilk maçında karşılaşacağı Trabzonspor’u mağlup ederek iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Spor Toto Süper Lig’de 2016-2017 sezonunun ilk yarısını 27 puanla 5. sırada tamamlayan yeşil-beyazlılar, ikinci yarının ilk maçında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak olan müsabakaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak olan Timsah’ta, sakatlıkları süren İsmail Konuk ve Emre Taşdemir ile sezonu kapatan Serdar Kurtuluş, Furkan Özçal ve Bilal Kısa mücadelede forma giyemeyecek.

"BİZİ ZOR BİR MAÇ BEKLİYOR"

Cuma günü oynayacakları Trabzonspor maçının kendileri için önemli olduğunu ve maça odaklandıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "İnşallah iyi bir başlangıç yapıp ondan sonra yolumuza kaldığımız yerden devam ederiz. İyi olmayan bir ilk yarı geçirdiler ve dolayısıyla ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak isteyecekler. Taraftarların gönlünü kazanmak, çıkış yakalamak isteyecekler. Bizi zor bir maç bekliyor. Biz de her şeyimizle hazırız. Kadro istikrarımızı sezon başından beri korumaya çalışıyoruz. Bütün oyuncularımız hazır durumda. Kimin oynadığı çok önemli değil bizde. Her oyuncuyu da görevini en iyi şekilde yapmak için hazır tutmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Timsah Arena'nın zeminin maç günü iyi olmasını beklediklerini ifade eden Hamzaoğlu, zeminden yana bir sıkıntı yaşamayacaklarını söyledi.

Transferle ilgili sorulan sorulara ise Hamzaoğlu, "Gelişmeler var ancak sabırlı olursanız kulüp duyurusunu yapacaktır" dedi.

CASTİLLO VE YUSUF YAZICI ÖNE ÇIKTI

Trabzonspor'un 10 günlük Antalya kampında gözler yeni transferler Emmanuel Mas ve Joao Pereira'nın üzerindeyken, sezonun ilk yarısında sakatlıklarla boğuşan ancak bu dönemi tamamen atlatan Fabian Castillo, kampın öne çıkan ismi oldu. Castillo'nun yanı sıra genç oyuncu Yusuf Yazıcı da ilk yarının son haftalarında aldığı formayı kaptırmamak için dikkat çekici performans sergiledi. Bordo mavili takımın kampında yine golcü sorunu yaşanırken, Güney Koreli oyuncu Hyun-Jun Suk ilk yarıya oranla daha etkili bir görüntü verdi.

MUHTEMEL KADROLAR

Bursaspor: Harun- Erdem Özgenç, Şamil Çinaz, Sivok, Aziz Eraltay, Jorquera, Merter Yüce, Del Valle, Batalla, Deniz Yılmaz, Kubilay

SAKAT: Furkan Özçal, Serdar Kurtuluş, Emre Taşdemir, İsmail Konuk

CEZALI: Yok

Trabzonspor: Onur- Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Onazi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Castillo, N'doye

SAKAT: Bero

CEZALI: Yok

HAKEMLER

- YAŞAR KEMAL UĞURLU(Hakem)

- EKREM KAN(1. Yardımcı Hakem)

- SERKAN ÇİMEN(2. Yardımcı Hakem)

- CANER AK(Dördüncü Hakem)





Trabzonspor kafilesi Bursa'da

Kafileyi havalimanında karşılayan bir grup bordo-mavili taraftar, "Yönetim istifa" tezahüratında bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor kafilesi, Bursa'ya geldi.

Bordo-mavili kafileyi taşıyan Türk Hava Yollarına ait özel uçak, akşam saatlerinde Yenişehir Havalimanı'na indi.

Kafileyi havalimanında karşılayan bir grup Trabzonspor taraftarı, yönetim aleyhine tezahürat yaptı. Taraftarlar, "Yönetim istifa" diye bağırdı.

Trabzon kafilesi, havalimanından otobüsle Bursa'da kamp yapacakları otele doğru hareket etti.

Bursaspor ile Trabzonspor, yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.





Bursaspor-Trabzonspor maçına doğru

Bursa Valisi İzzettin Küçük, Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maç için kampa giren Bursaspor'u ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Özlüce Tesislerine gelen Vali Küçük, Başkan Ali Ay, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcularla görüşerek yarın oynanacak maç için başarılar diledi.

Bursaspor'un kentin en güçlü markası olduğunu ifade eden Küçük, "Bursaspor'un taraftarı olmak gurur verici."

değerlendirmesinde bulundu.

Küçük, Bursaspor'un kentte yaşayan herkes için çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bursaspor'un neye ihtiyacı varsa sadece vali olarak değil bir taraftar olarak da elimizden geleni yapacağız. Maddi veya başka konular da olabilir. Hep beraber omuz omuza olacağız. Birkaç projemiz gerçekleştiğinde Bursaspor çok gelişme kaydedecektir. Projelerimiz, 3-5 aylık süre içinde inşallah gerçekleşecektir. Bursa sesi, Bursaspor ile gürlemeye ve yankılanmaya devam edecektir. Hepimiz Bursalı ve Bursasporluyuz."

Ali Ay da ziyaretin kendilerine mutluluk ve güç verdiğini belirtti.

Vali Küçük ile Bursa Çimento ve Renault fabrikasına gerçekleştirdikleri ziyaretler sonrası kulübün önemli reklam geliri elde ettiğini aktaran Ay, şöyle devam etti:

"Ziyaretlerimizin sonucunda Renault'tan reklam karşılığında 320 bin lira, Bursa Çimento'dan ise 150 bin dolar katkı sağladık. Bundan sonra inşallah bu birlikteliğimiz devam edecek. Diğer şirketlere de sayın valimiz ile beraber gideceğiz. Bursaspor'un şu anda en çok ihtiyacı olan şey para. Çok şükür güzel yerlere geldik. Diğer kulüpler ile bizi karşılaştırdığım zaman iyi yerde olduğumuzu görüyorum. Kredi işi de kısa zamanda inşallah hallolacak. Daha sonra belediye başkanımız ve valimizle beraber güzel işler yapacağız."

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu da İzzettin Küçük'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı



Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.



Haftanın programı ve karşılaşmaları yönetecek isimler şöyle:

13 Ocak Cuma:

20.00 Bursaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

14 Ocak Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor: Ümit Öztürk

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan

16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor: Özgür Yankaya

19.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan

15 Ocak Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

16.00 Gaziantepspor-Antalyaspor: Suat Arslanboğa

19.00 Fenerbahçe-Adanaspor: Serkan Çınar

16 Ocak Pazartesi:

19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık