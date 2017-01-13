Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague 17. hafta mücadelesinde Darüşşafaka Doğuş kendi sahasında ağırladığı Saski Baskonia’yı 98-89 mağlup etti ve normal sezonda 9. galibiyetini aldı. İlk çeyreği 24-20 üstün bitiren rakibi önünde 2. periyoda 7-0’lık seriyle giren Daçka 27-24 öne geçerken, ilk yarıyı da 47-46 galip kapatmayı başardı. Bertans’la etkili olan temsilcimiz üçüncü periyodu da 77-68 önde geçti. Son çeyrekte farkın azalıp rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen Darüşşafaka Doğuş maçı 98-89 kazanmayı başardı. Daçka’da Bertans 29 sayı 6 asistle yıldızlaşırken, Wanamaker 21 sayı 4 asist ve Wilbekin 17 sayı 3 asist ile mücadele etti. Öte yandan Kadınlar Avrupa Ligi’nde Hatay Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Nadezhda’ya 63-54 mağlup oldu.