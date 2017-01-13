Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray stoper transferini sonunda neticelendirdi. Sarı-kırmızılılar uzun süredir peşinde olduğu Ahmet Çalık’ı bonservisine 2.5 milyon avro ödeyerek kadrosuna kattı. Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav’ın 4 milyon avroluk restine karşı bir süre 2 milyon avroda direten Galatasaray Yönetimi önceki gün yüzde 10’luk artırım yapmış 2.2 milyon avroyla yeniden Ankara temsilcisinin kapısını çalmıştı. Gençlerbirliği yönetiminin Galatasaray’a cevabı beklenilenden de erken geldi. Taraflar 2.5 milyon avroda el sıkıştı. Dün öğle saatlerinde kesin anlaşma sağlandı. İlk girişimden bu yana Galatasaray’a gelmeye hazır olan 22 yaşındaki futbolcu, 4.5 sezonluk sözleşmeye imza attı. Ahmet Çalık, sarı-kırmızılılardan senede 900 bin avro garanti ücret alacak.

Cavcav duyurdu

Ahmet Çalık’ın Galatasaray’a transferini Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav duyurdu ve, “Galatasaray ile el sıkıştık. Bonservis için 2,5 milyon avro ödeyecekler. Yetiştirdiğimiz oyuncularla Türk futboluna katkıda bulunuyoruz” sözlerini kullandı. Transerden mutlu olan Teknik Direktör Riekerink de, Ahmet Çalık ile ilgili yaptığı açıklamada, “Çok beğendiğim, ligi bilen milli bir futbolcu. Her şeyden önemlisi karakteri de çok düzgün iyi bir insanmış” dedi. Çok mutluğu olduğunu söyleyen Ahmet Çalık ise, “Transferimde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Galatasaray’ın istediğini biliyordum. İçimde hep bir umut vardı ve transfer de gerçekleşti. İnşallah yeni kulübümde büyük başarılar yakalamak istiyorum. Ben elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. İnşallah her şey çok güzel olur” ifadelerini kullandı.

TERİM’İN DE GÖZDESİ

Galatasaray’ın yeni transferi Ahmet Çalık, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in de gözüne giren isimler arasında. Terim genç oyuncuya süre vermese de 2016 Avrupa Şampiyonası kadrosuna dahil etmişti. Ahmet Çalık, 2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde ise Kosova ve Hırvatistan maçlarında görev yaptı. Genç stoper, 5’i özel olmak üzere 7 defa A Milli formayı giydi.