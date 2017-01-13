Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerika kampında Atletico Mineiro ile yapılan hazırlık maçının ardından Alman basınına konuşan Ömer Toprak, sezon sonunda Bayer Leverkusen'de olmayacağını dile getirerek, "Burada gerçekten iyi, başarılı bir kapanış yapmak istiyorum" ifadesini kullandı.

"HAZIRLIK KAMPINA KONSANTRE OLDUM"

Ömer, "Her yıl olduğu gibi, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Uzun bir süredir buradayım ve iyi bir ikinci yarı geçirmemiz için hazırlık kampına konsantre oldum" ifadesini kullandı.

48 MİLYON LİRAYA GİDİYOR

Bayer Leverkusen ile 2018'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki savunma oyuncusunun, sözleşmesindeki çıkış opsiyonu gereği 48 milyon liraya (12 milyon euro) Borussia Dortmund'a transfer olması bekleniyor.