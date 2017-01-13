Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Real Madrid, sahasındaki ilk maçta 3-0 yendiği Sevilla ile Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda karşılaştı.

Ev sahibi Sevilla, maçın 10. dakikasında Danilo'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı da bu skorla önde tamamladı.

Real Madrid, 48. dakikada Marco Asensio ile skoru 1-1'e getirdi. Stevan Jovetic'in 54. dakikada kaydettiği golle yeniden öne geçen Sevilla, 77. dakikada Vicente Iborra'nın attığı golle farkı 2'ye çıkardı: 3-1.

Konuk ekip, 83. dakikada kazandığı penaltıyı Sergio Ramos'la gole çevirirken, 90+3. dakikada sahneye çıkan Karim Benzema, attığı golle maçın skorunu ilan etti: 3-3.



Bu sonuçla kupada adını çeyrek finale yazdıran Real Madrid ayrıca, yenilmezlik serisini 40 maça çıkararak bu alanda Barcelona'nın rekorunu kırdı.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Sevilla çok iyi bir takım. İlk maçı 3-0 kazanmamıza rağmen karşılaşmanın zorlu geçeceğini biliyorduk. İlk maçın skoru, çeyrek finale çıkmamıza yardım etti." değerlendirmesinde bulundu.



Eflatun-beyazlı ekibin Brezilyalı futbolcusu Marcelo ise, "Yenilmezlik serisi rekorunu kıracağımızdan bir an bile şüphe etmedik. Sabırlı olmak zorundaydık. 90 dakika boyunca iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum ve çeyrek finale çıktığımız için mutluyum." ifadelerini kullandı.