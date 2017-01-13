Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni stadyum projelerine devam eden ve bu hafta Gaziantep'te yeni futbol stadyumunu açacak olan Türkiye, UEFA'nın yeni açıkladığı raporuna göre 2007'den bu yana Avrupa'da en çok stat inşa edilen ülke durumunda. Dünyada ise ABD sonrası ikinci sırada bulunuyor.

140 GÜNDE 1 AÇILIŞ

Son 10 yılda 18 stadyum inşa eden Türkiye, neredeyse 140 günde bir yeni stadyum açılışı yaptı. Türkiye'yi 14'er futbol stadyumu inşa eden Polonya ve Rusya takip ederken, listede Almanya 8, İngiltere 6, Macaristan ve Fransa da 5'er yeni stadyumla bu ülkeleri takip ediyor. Eski usul stadyumlarda olmayan çevreci stadyum projeleri ise yeni futbol stadyumlarına yavaş yavaş entegre edilirken, Sivas'a yapılan Yeni 4 Eylül Stadyumu Türkiye'nin en çevreci stadyumu durumunda. Öte yandan iklimi uygun olan yeni stadyumlar için de güneş enerji panellerinin kurulumu projelerinin çalışması da sürmekte.

GAZİANTEP'TE STAT COŞKUSU

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 120 milyon liralık harcamayla yaptırılan Gaziantep'in yeni stadı Gaziantep-Antalya maçıyla hizmete giriyor. Pazar günü oynanacak karşılaşma için hazırlıklarını sürdüren kırmızı- siyahlı takımda yönetim, maça gelen tüm taraftarlara forma hediye edecek. Biletleri 1 liradan satılacak maç öncesi gösteriler düzenlenecek. Stadın ismi ise henüz açıklanmadı.