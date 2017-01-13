Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süt dişlerinin oluşumu henüz anne karnındayken başlıyor. Olgunlaşmasını tamamlayan dişler, doğumdan sonra belirli bir sıra izleyerek çıkıyor.



İlk diş bütün çocuklarda aynı dönemde çıkar



Diş çıkartma çocuktan çocuğa değiştiği için, sağlıklı bir çocuk ilk dişini üç aylıkken çıkartabildiği gibi, bir diğeri 15 aylıkken de çıkartabiliyor. Bunda genetik faktörlerin etkili olduğunu söyleyen Dr. Mehmet Kuşku, “Anne ve babanın ilk dişi ne zaman çıktıysa çocuğun da dişi o zaman çıkar” diyor. Dişlenmede gecikmenin hipotiroidi, raşitizm ve mongolizm gibi hastalıklarla bağlantılı olabileceğine de dikkat çeken Dr. Mehmet Kuşku, “Bebek 13 aylık olmasına rağmen ilk dişi çıkmamış ise mutlaka bir hekime başvurulmalı” uyarısında bulunuyor.



Kulağını çekiyorsa, yanağını kaşıyorsa veya ısırıyorsa diş çıkarıyordur



Bu belirtilerin hiçbiri diş sürmeyle ilgili değil. Ateş, ishal, kusma, burun akıntısı, burun tıkanıklığı gibi hastalık belirtilerinin de diş çıkarmayla bir ilgisi olmadığını dile getiren Dr. Mehmet Kuşku, çocuklardaki asıl yakınmaların gündüzleri hafif huzursuzluk, ağız çevresinde kızarıklık, iştahsızlık ve sıvı alma isteği olabileceğini anlatıyor. Çocuğu etkileyen yakınmaların daha çok gece ortaya çıktığını ifade ederek, “Hiç uyuyamama, uykuya dalmada zorluk, sık uyanma veya ağlayarak uyanma sık görülür. Gündüzleri genellikle normal ancak geceleri kabus gibi geçiyorsa, diş çıkartmadan şüphe edilmeli” diye ekliyor.



Süt dişlerini temizlemek gereksizdir



Genellikle bu dönemde diş temizliğinin zor ve gereksiz olduğu düşünülüyor. Oysa çürük oluşturan bakteriler, ilk dişlerin sürmesi ile birlikte ağız boşluğuna yerleşiyor ve kalıcı dişlerde de zararlı etkiler bırakıyor. Dr. Mehmet Kuşku, ilk dişin çıkmasından itibaren yapılacak temizliği ise şöyle açıklıyor: “Temiz bir tülbent ya da gazlı bezi alarak, sabah ve akşam beslenme sonrası diş ve diş etine masaj yaparak silin. Ayrıca ara beslenmeler sonrası su içirilmesi de faydalı. Macunsuz fırçalamaya ise, ilk süt azı dişlerinin sürmesi ile başlanmalı. Süt dişlerinin tamamlanmasıyla birlikte artık florürlü diş macunu ile günde iki kez fırçalamaya başlayabilirsiniz. Yalnız diş macununun mercimek tanesinden büyük olmamasına dikkat edilmeli.”