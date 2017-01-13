Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Ligin lideri Medipol Başakşehir ses getirecek bir transfer hamlesine hazırlanıyor.

SATIŞ OPSİYONUYLA KİRALANACAK

Bu sezon Championship ekiplerinden Newcastle United'ta kiralık olarak forma giyen forvet oyuncusu Atsu'nun transferi için Londra ekibiyle pazarlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir yönetimi oyuncuyu satış opsiyonuyla birlikte kiralayacak.

GİRİŞİMLER DEVAM EDİYOR

Transfer görüşmelerinin olumlu devam ettiği öğrenilirken yönetimin 24 yaşındaki oyuncuya imza attırmak için girişimlerini sürdürdüğü ifade edildi.